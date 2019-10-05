هيكا تحيل السيول إلى البحر

فيما عادت الحالة المطرية هيكا من جديد إلى منطقة جازان، مع استمرار هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة، استنفرت البلديات التابعة لأمانة منطقة جازان جهودها في مواجهة الحالة المطرية، ورفع درجة الاستعداد من خلال فرق الطوارئ والكوارث، وانتشار الفرق الميدانية.

أمطار غزيرة

هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية، شملت محافظات فيفاء، وهروب، والعيدابي، والحرث، والعارضة، وأبوعريش، والداير، تسببت في انقطاعات للكهرباء، واحتجازات بالقطاع الجبلي، وجريان السيول.

توسع الحالة

أوضح الراصد الجوي بمنطقة جازان علي مشهور، أن الحالة المطرية ستتوسع على أجزاء منطقة جازان، وتستمر ذروتها يومي الثلاثاء والأربعاء، والتي تأتي بسبب اندفاع الرطوبة المدارية، ما ساعد في زيادة بخار الماء في طبقات الجو، مع تفاعل منخفض البحر الأحمر الحراري.

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إجراءات بلدية

استعدت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها في تسخير إمكاناتها، من خلال 8 إجراءات ممثلة في نزح تجمعات مياه الأمطار بالطرق الرئيسية والشوارع، وفتح قنوات التصريف، وتحويل مياه الأمطار إلى البحر، وتجهيز الكوادر البشرية، والمعدات، والآليات، ومباشرة البلاغات، وتنفيذ جولات ميدانية.

تحذيرات

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تحذيراتها للمواطنين والمقيمين، ودعت إلى التقيد بإجراءات السلامة، واتباع الإرشادات، مؤكدة أنها تقوم بمراقبة الأودية، وتكثيف الفرق الميدانية، والعمل على تثقيف وتوعية المواطنين تجنبا للمخاطر، والمحافظة على سلامتهم.