فتح 9 طرق تضررت من سيول القنفذة

انتهت بلدية سبت الجارة شرق محافظة القنفذة من فتح وصيانة الطرق الرابطة بين القرى والمركز والطرق العامة، بعد تضررها خلال الأيام الماضية، جراء الأمطار الغزيرة والسيول المنقولة، حيث تم فتح وصيانة وسفلتة طرق قرى: الشصرة ودار الشيخ والحليفة والجبرة والدف والجشة.
كما قامت البلدية كذلك بفتح وصيانة الطرق الرابطة بين قرى: هلالة وملاقي الأودية وحداب غرور، وسحب التجمعات المائية الكبيرة من الشوارع والساحات والميادين بمراكز سبت الجارة وثلوث بني عيسى وخميس حرب.
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