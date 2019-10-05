، الباحة .. محاولة انتحار فاشلة تعرض شاباً لإصابات خطيرة والجهات تباشر ،

محمد بن مسعود - الدمام - حاول ربط عنقه بحبل من فوق أحد الجسور فانقطع وسقط على الأرض

باشرت الجهات الأمنية بالباحة قبل قليل محاولة انتحار لشاب سعودي في العقد الثالث من العمر.

وتفصيلاً تلقت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الباحة بلاغاً عن سقوط شاب من فوق أحد الجسور وتعرضه لإصابات خطيرة وكسور متعددة.

وعند مباشرة الجهات ذات العلاقة اتضح أن الشاب قام بربط نفسه محاولاً إيذاءها فانقطع الحبل وسقط الشاب وتعرض لإصابات خطيرة ومتعددة في الوجه وأعضاء الجسم الأخرى وتولت فرق الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة الحادثة.

من جانبه أكد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان دايس تعرض مواطن لمحاولة انتحار من أعلى جسر نزول رغدان وذلك بربط حبل في عنقه في سياج الجسر، مما أدى إلى انقطاع الحبل وسقوطه أسفل الجسر نتج عن السقوط إصابة في أسفل الظهر، وكذلك في الأرجل وإصابة في الرأس، ونقل عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى وسلم الحادث للشرطة.