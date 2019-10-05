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أنهى الزميل الإعلامي علي بن عايض القرني دورة صياغة المحتوى الإعلامي الرياضي التي نظمها الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بالتعاون مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، وألقاها هاني الغفيلي.
وفي نهاية الدورة سلّم الدكتور رجاء الله السلمي رئيس الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي الشهادات للمشاركين بالدورة.
الخليج 365 تبارك للإعلامي "القرني" هذا الإنجاز سائلين الله عز وجل له مزيداً من التميز والنجاح.
"علي القرني" ينهي دورة صناعة المحتوى الإعلامي الرياضيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-04
أنهى الزميل الإعلامي علي بن عايض القرني دورة صياغة المحتوى الإعلامي الرياضي التي نظمها الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بالتعاون مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، وألقاها هاني الغفيلي.
وفي نهاية الدورة سلّم الدكتور رجاء الله السلمي رئيس الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي الشهادات للمشاركين بالدورة.
الخليج 365 تبارك للإعلامي "القرني" هذا الإنجاز سائلين الله عز وجل له مزيداً من التميز والنجاح.
04 أكتوبر 2019 - 5 صفر 1441
11:07 PM
نظمها الاتحاد السعودي بالتعاون مع أكاديمية "أحمد بن سلمان"
أنهى الزميل الإعلامي علي بن عايض القرني دورة صياغة المحتوى الإعلامي الرياضي التي نظمها الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بالتعاون مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، وألقاها هاني الغفيلي.
وفي نهاية الدورة سلّم الدكتور رجاء الله السلمي رئيس الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي الشهادات للمشاركين بالدورة.
الخليج 365 تبارك للإعلامي "القرني" هذا الإنجاز سائلين الله عز وجل له مزيداً من التميز والنجاح.
، "علي القرني" ينهي دورة صناعة المحتوى الإعلامي الرياضي ،
المصدر : الخليج 365
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