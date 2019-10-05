، "الحكير": المرأة السعودية يمكنها السكن بأي فندق بالسعودية بلا محرم ،

محمد بن مسعود - الدمام - وصف إلغاء شرط القرابة للأسر بالإيجابي وسيزيد نسبة الإشغال ويسهل عملها

وصف عضو لجنة الإيواء السعودية تركي الحكير قرار هيئة السياحة إلغاء شرط القرابة للأُسر عند السكن في الفنادق، وعدم الامتناع عن إسكان المرأة دون محرم في مرافق الإيواء السياحي، مع شرط تقديمها أصل إثبات الهوية المعترف به، بالقرار الموفق والإيجابي.

وأضاف الحكير بأن القرار سيزيد نسبة الإشغال في الفنادق، ويسهم في تسهيل عمل المرأة، ووجودها، وحصولها على السكن المناسب والملائم واللائق لها، بعد تزايد نِسَب توظيف النساء، ووجودهن في قطاع الأعمال. موضحًا أنه "الآن بمقدور المرأة أن تسكن في أي فندق موجود على مستوى السعودية بدون وجود أي محرم".

وقال في مداخلة مع برنامج "يا هلا" على روتانا خليجية أمس للتعليق على قرار سكن المرأة بدون محرم: لم يكن يسمح في السابق بتأجير النساء الغرف بدون محرم، لكن أمور الحياة تغيرت، وصارت الطلبات أكثر، وهذا أمر يجب أن نتغير معه.

وأضاف: بناء على ذلك كانت القرارات موفقة. والآن أصبح بمقدور المرأة أن تسكن في أي فندق موجود على مستوى السعودية بدون وجود أي محرم. مبينًا أن نِسَب التوظيف بين النساء صارت أعلى، وأصبح وجودهن في قطاع الأعمال بشكل أكبر من السابق، وهذا القرار سوف يسهل لهن بشكل أكبر.

وعن انعكاس هذا القرار عليهم بوصفهم مُلاكًا لدور الإيواء أضاف الحكير: سوف يزيد نسبة الإشغال، وتسهيل عمل المرأة، ووجودها، وحصولها على السكن المناسب والملائم واللائق لها.