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محمد البلوي: إقبال متميز وبرامج متنوعة في بيبان حائل
يقدم حلولًا تقنية وتمويلية ويوفر مساحات عمل مشتركة
متابعات الخليج 365 - حائل
أكّد نائب محافظ منشآت للتواصل، محمد بن محمود البلوي، أن ملتقى بيبان في ثالث أيّامه يحظى بتميّزٍ فريدٍ من نوعِهِ حيث يُقام الملتقى اليوم في منطقةٍ تتميّز بجغرافيّتها التي تهيئ عددًا من الفرص الاستثمارية لرواد ورائدات أعمال المنطقة وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف البلوي: يستمر بين جبلي أجا وسلمى ملتقى بيبان حائل حتى يوم غدٍ السبت ويعمل من الساعة الـ4 مساءً ويستمرُّ حتى الساعة 11 مساءً، وفي هذا الملتقى تَحضرُ منشآت بكافّة مبادراتها وأنشطتها الممكّنة والداعمة بدورها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما تحضر بهِ عددٌ من الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة التي تهيّئ لروّاد ورائدات الأعمال حلولًا تقنية وتمويلية وتوفر مساحات عمل مشتركة وحاضنات أعمال.
وأردف البلوي: أتقدم بالشكر الجزيل لإمارة منطقة حائل ولدعم أمير المنطقة ونائبه ووزير التجارة ولغرفة حائل وللجهات المُشاركة في إنجاح هذا الملتقى، حيث نعمل في منشآت بالتشارك مع الجهات الداعمة إلى تحقيق وتلبية تطلّعات رواد ورائدات أعمال المنطقة وإلى الراغبين في مزاولة أنشطةٍ تجاريةٍ مُستقبلًا.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) وقّعت على هامش ملتقى بيبان عددًا من الاتفاقيات مع قطاعاتٍ مُختلفةٍ لتُساهم بدورها في تنمية القطاعات والمجالات المتنوّعة.
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