موعد وتاريخ نزول حساب المواطن وإيداع الدعم في الحسابات البنكية

متى موعد أو تاريخ نزول حساب المواطن والاستعلام عن قيمة الدعم الفعلية للمستحقين، بعد إيداع الدعم في الحسابات البنكية للمستفيدين، من اجتاز نتائج الأهلية الدفعة الجديدة من الدعم دفعة شهر أكتوبر 2019/ صفر 1441، مع إيقاف التسجيل في حساب المواطن على استحقاق الدفعة الرابعة والعشرين، والتي تأتي في استمرار تقديم الدعم المادي للأسر السعودية المستحقة لمواجهة آثار الإصلاحات الاقتصادية، وفق معايير الاستحقاق.

يترقب ملايين المواطنين تاريخ نزول حساب المواطن للدفعة الثالثة والعشرون، والتي تأتي بعد أيام من صرف الرواتب، وسداد قيمة الفواتير الشهرية لاستهلاك الكهرباء وفواتير المياه، وغيرها من الالتزامات المادية جراء استهلاك الطاقة والخدمات، وبالتالي يكون مبلغ دعم حساب المواطن من المساعدات الحكومية الهامة المقدمة للمواطنين لمواجهة الآثار الاقتصادية على كاهل الأسر جراء قيمة سداد تلك الفواتير.

تاريخ نزول حساب المواطن

أصدر برنامج حساب المواطن نتائج الأهلية لمستحقي الدفعة الثالثة والعشرون، ويمكن الان الدخول على موقع حساب المواطن الرسمي ثم الاستعلام عن من اجتاز نتائج الأهلية والاستعداد لتقديم شكوى عن عدم أهلية مستفيد، قد تحدث نتيجة عدم تحديث البيانات أو وجود متغيرات لم يتم اضافة بياناتها تتعلق بقيمة الدخل لرب الأسرة أو أحد أفرادها، وحول موعد نزول الدعم فمن المقرر الإيداع يوم الخميس 10 أكتوبر 2019 المقبل في موعده الشهري.

تاريخ الصرف يصادف يوم خميس وبالتالي لن يكون هناك أي تعديلات على مواعيد الإيداع في الحسابات البنكية، وعليه سيتم البدء في الاستعلام عن قيمة الاستحقاق من منتصف ليل الأربعاء المقبل وعلى مدار ساعات يوم الخميس 10 أكتوبر 2019.