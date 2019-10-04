حساب المواطن يذكر بطريقة حذف الدخل وبدء التسجيل للدفعة 24

أعلن برنامج حساب المواطن رسميًا عن بدء صرف الدفعة الثالثة وعشرين يوم الخميس المقبل الموافق العاشر من أكتوبر الجاري، بالتزامن مع بدء تسجيل الدفعة الرابعة والعشرين عن شهر نوفمبر المقبل، ورد حساب المواطن على عدد من التساؤلات التي تشغل بال المستفيدين والمواطنين، خاصةً المتعلقة بكيفية وخطوات إضافة الزوجة كمستفيد رئيسي في البرنامج.

موعد صرف الدفعة الـ23

وقال حساب المواطن بأنه تقرر صرف الدفعة الثالثة والعشرين كالعادة يوم العاشر من كل شهر ميلادي إلا في حالة تصادف يوم الصرف يوم عطلة رسمية بالبلاد فيتم تبكير أو تأخير موعد الصرف يومًا واحدًا، لافتًا إلى أنه يتم الآن معرفة نتائج الأهلية والتسجيل للدفعة الجديدة عبر رابط حساب المواطن الإلكتروني.

خطوات إضافة الزوجة كمستفيد رئيسي

كما كشف برنامج حساب المواطن عن خطوات إضافة الزوجة كمستفيد رئيسي في البرنامج، من خلال توافر إحدى الأسباب الآتية، ومنها (الزوجة المهجورة – متزوجة من غير سعودي – عائلة سجين – عائلة فاقد الأهلية – زوجها غائب)، كما نفى ما يتم تداوله عن وقف صرف الدفعات بنهاية العام الجاري أو ما يُشاع بشأن زيادة قيمة مبلغ الدعم المقدم عبر البرنامج.

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رابط التسجيل في حساب المواطن

والآن يمكنكم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول للرابط الإلكتروني للبرنامج، وهو https://www.ca.gov.sa/، ثم تسجيل بيانات الشخصية كالاسم ورقم الهاتف ورقم الهويت وتسجيل دخول وتغيير كلمة المرور .