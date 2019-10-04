السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل رشا نايف مكة المكرمة
ولد سليمان بن محمد العيسى في 1945 في مدينة الرياض التي شكلت وجدانه ومرت صباه، لحين تخرجه من جامعة الرياض قسم كلية الآداب.
بدأ عمله الإعلامي محررا وكاتبا في الرياض والجزيرة والبلاد حتى فاز به التلفاز مطلع السبعينات الميلادية في عدد من المهام التلفزيونية، ليصبح كبير مذيعي التلفزيون، ويشكل برنامجه الشهير(مع الناس) حالة فريدة من العلاقة والشفافية بين المواطن والمسؤول طوال (25 عاما).
رافق العيسى البعثات الرسمية السعودية وارتبط صوته المتزن الرزين بإذاعة الأوامر الملكية والتعيينات الحكومية والأحداث المهمة.
عين العيسى مستشارا إعلاميا في وزارة الثقافة والإعلام ثم مستشارا للديوان الملكي بمرتبة وزير، وظل مرتبطا في الذاكرة السعودية بالأخبار الحكومية السارة حتى توفي في الخامس من أكتوبر 2012 في مستشفى التخصصي بجدة، ولتحظى عائلته من القيادة الرشيدة باستقبال ومواساة نظير ما قدمه العيسى لوطنه وقيادته في مشوار حافل بالنجاح.
كانت هذه تفاصيل خبر سليمان العيسى "أمر ملكي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.