سليمان العيسى "أمر ملكي"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل رشا نايف مكة المكرمة

ولد سليمان بن محمد العيسى في 1945 في مدينة الرياض التي شكلت وجدانه ومرت صباه، لحين تخرجه من جامعة الرياض قسم كلية الآداب.

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بدأ عمله الإعلامي محررا وكاتبا في الرياض والجزيرة والبلاد حتى فاز به التلفاز مطلع السبعينات الميلادية في عدد من المهام التلفزيونية، ليصبح كبير مذيعي التلفزيون، ويشكل برنامجه الشهير(مع الناس) حالة فريدة من العلاقة والشفافية بين المواطن والمسؤول طوال (25 عاما).

رافق العيسى البعثات الرسمية السعودية وارتبط صوته المتزن الرزين بإذاعة الأوامر الملكية والتعيينات الحكومية والأحداث المهمة.

عين العيسى مستشارا إعلاميا في وزارة الثقافة والإعلام ثم مستشارا للديوان الملكي بمرتبة وزير، وظل مرتبطا في الذاكرة السعودية بالأخبار الحكومية السارة حتى توفي في الخامس من أكتوبر 2012 في مستشفى التخصصي بجدة، ولتحظى عائلته من القيادة الرشيدة باستقبال ومواساة نظير ما قدمه العيسى لوطنه وقيادته في مشوار حافل بالنجاح.