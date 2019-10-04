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تذوق فريق الاتحاد طعم الخسارة الثالثة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد خسارته في الجولة السادسة أمام الحزم بنتيجة 1-2 وذلك في لقاء أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بحضور أكثر من 24 ألف متفرج.
ورفع الحزم رصيده إلى عشر نقاط في المركز الرابع وتراجع الاتحاد إلى المركز الخامس بتسع نقاط.
تقدم الاتحاد في الدقيقة السادسة بعد كرة وصلت إلى هارون كمارا الذي راوغ فاغنر وسدد كرة على يمين مليك عسلة.
وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول نجح فاغنر في تسجيل هدف التعادل للحزم بعد ركلة ركنية ضربها برأسه.
وعند الدقيقة 83 راوغ أدريس فتوحي كريم الأحمدي وسدد كرة من خارج خط الـ18 عانقت الشباك هدفاً ثانياً لمصلحة الحزم.
وألغى حكم المباراة هدفاً اتحادياً في الدقيقة 87 بحجة ملامسة الكرة ليد عبدالرحمن العبود.
تسديدة "فتوحي" تمنح الحزم النقاط.. وتعيد الاتحاد لدوامة الخسائر
تذوق فريق الاتحاد طعم الخسارة الثالثة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد خسارته في الجولة السادسة أمام الحزم بنتيجة 1-2 وذلك في لقاء أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بحضور أكثر من 24 ألف متفرج.
ورفع الحزم رصيده إلى عشر نقاط في المركز الرابع وتراجع الاتحاد إلى المركز الخامس بتسع نقاط.
تقدم الاتحاد في الدقيقة السادسة بعد كرة وصلت إلى هارون كمارا الذي راوغ فاغنر وسدد كرة على يمين مليك عسلة.
وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول نجح فاغنر في تسجيل هدف التعادل للحزم بعد ركلة ركنية ضربها برأسه.
وعند الدقيقة 83 راوغ أدريس فتوحي كريم الأحمدي وسدد كرة من خارج خط الـ18 عانقت الشباك هدفاً ثانياً لمصلحة الحزم.
وألغى حكم المباراة هدفاً اتحادياً في الدقيقة 87 بحجة ملامسة الكرة ليد عبدالرحمن العبود.
04 أكتوبر 2019 - 5 صفر 1441
10:21 PM
في الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان
تذوق فريق الاتحاد طعم الخسارة الثالثة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد خسارته في الجولة السادسة أمام الحزم بنتيجة 1-2 وذلك في لقاء أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بحضور أكثر من 24 ألف متفرج.
ورفع الحزم رصيده إلى عشر نقاط في المركز الرابع وتراجع الاتحاد إلى المركز الخامس بتسع نقاط.
تقدم الاتحاد في الدقيقة السادسة بعد كرة وصلت إلى هارون كمارا الذي راوغ فاغنر وسدد كرة على يمين مليك عسلة.
وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول نجح فاغنر في تسجيل هدف التعادل للحزم بعد ركلة ركنية ضربها برأسه.
وعند الدقيقة 83 راوغ أدريس فتوحي كريم الأحمدي وسدد كرة من خارج خط الـ18 عانقت الشباك هدفاً ثانياً لمصلحة الحزم.
وألغى حكم المباراة هدفاً اتحادياً في الدقيقة 87 بحجة ملامسة الكرة ليد عبدالرحمن العبود.
، تسديدة "فتوحي" تمنح الحزم النقاط.. وتعيد الاتحاد لدوامة الخسائر ،
المصدر : الخليج 365
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