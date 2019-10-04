محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم فتح مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في القصيم بالمجان للجماهير الرياضية لحضور مباراة المنتخب السعودي ونظيره السنغافوري المقررة الخميس المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا وتصفيات المونديال 2022. وأوصت إدارة اتحاد القدم الجماهير الراغبة في الحضور بحجز التذكرة عن طريق موقع تذاكر السعودية عبر الرابط: https://www.sauditickets.sa فتح مدرجات ملعب المنتخب السعودي والسنغافوري.. مجانًا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-04 أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم فتح مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في القصيم بالمجان للجماهير الرياضية لحضور مباراة المنتخب السعودي ونظيره السنغافوري المقررة الخميس المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا وتصفيات المونديال 2022. وأوصت إدارة اتحاد القدم الجماهير الراغبة في الحضور بحجز التذكرة عن طريق موقع تذاكر السعودية عبر الرابط: https://www.sauditickets.sa Advertisements 04 أكتوبر 2019 - 5 صفر 1441 10:16 PM أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم فتح مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في القصيم بالمجان للجماهير الرياضية لحضور مباراة المنتخب السعودي ونظيره السنغافوري المقررة الخميس المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا وتصفيات المونديال 2022. وأوصت إدارة اتحاد القدم الجماهير الراغبة في الحضور بحجز التذكرة عن طريق موقع تذاكر السعودية عبر الرابط: https://www.sauditickets.sa ، فتح مدرجات ملعب المنتخب السعودي والسنغافوري.. مجانًا ،

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