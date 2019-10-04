، عودة خربين لتشكيلة منتخب سورية أمام المالديف وغوام ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن فجر إبراهيم مدرب منتخب سورية القائمة النهائية لتشكيلة الفريق من أجل خوض المباراتين أمام المالديف وغوام ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وشهدت التشكيلة عودة المهاجم المميز عمر خربين لاعب الهلال السعودي الذي غاب عن الفريق في الفترة الأخيرة، حيث سيشكل قوة إضافية في هجوم الفريق إلى جانب عمر السومة.

في المقابل يغيب صانع الألعاب فراس الخطيب الذي أعلن اعتزاله في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ويتقابل منتخب سوريا مع المالديف يوم الخميس 10 أكتوبر على استاد راشد في دبي، ثم يتقابل يوم الثلاثاء 15 تشرين الأول مع غوام على ذات الملعب.



وكان المنتخب السوري استهل مشوار المنافسة بتحقيق الفوز على الفلبين 5-2 في الجولة الأولى في باكولود.