، الأمن يسيطر على شاب هدَّد أسرته بـ"سيف" في الطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - كان في حالة غير طبيعية وهيجان شديد

سيطرت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف، ممثلة في"دوريات الأمن"، على شاب في حالة غير طبيعية، وفي هيجان شديد، كان قد احتجز أسرته في المنزل مهددًا إياهم بالسيف والساطور اللذين كان يحملهما محاولاً الاعتداء عليهم. فيما تم ضبطه بعد أن حطم زجاج الدورية، وسُلم للشرطة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها "الخليج 365"، فإن أحد الأشخاص الذي كان في حالة غير طبيعية كان قد هدد اليوم أسرته داخل المنزل في شمال محافظة الطائف، بعد أن واجههم بسيف وساطور، كانا في حوزته؛ ما دفع الجهات الأمنية ممثلة في دوريات الأمن للحضور بموقع الحالة، حينها خرج المطلوب من المنزل حاملاً السيف والساطور، وشاهد رجال الأمن، وعندما تأكد من تسلحهم عاد للمنزل مغلقًا الباب، واستمرار تهديده أسرته.

وأشارت المعلومات إلى أن المطلوب كان قد خرج مرة ثانية من المنزل، وتم ضبطه والسيطرة عليه، وإنهاء الاحتجاز الذي كان مقيدًا أسرته، بعد أن كان قد حطم زجاج الدورية، ثم جرى تسليمه لمركز الشرطة، حيث يجري استيقافه لحين اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.