، "المعلمي" يبحث مع مندوب تونس بالأمم المتحدة الموضوعات المشتركة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدَّم التهنئة له بتوليه هذا المنصب المهم

استقبل المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم في مكتبه بمقر وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك المندوب الدائم المعيَّن حديثًا لتونس لدى الأمم المتحدة، السفير منصف البعتي. وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، واستعدادات تونس للانضمام كعضو غير دائم في مجلس الأمن.

وقدم السفير المعلمي في بداية اللقاء التهنئة للسفير البعتي بتوليه هذا المنصب المهم، متمنيًا له النجاح والتوفيق في مهمته، ومؤكدًا خلال اللقاء روابط الأخوَّة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، متمنيًا التوفيق لتونس في المرحلة السياسية القادمة.

وأعرب المعلمي عن تقدير السعودية للجهود التي تبذلها تونس على الصعيدَين العربي والإفريقي، مشددًا على روابط التعاون التي تجمع بين وفدَي البلدَين، وترحيب وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة بتقديم كل العون والدعم للأشقاء في وفد تونس خلال فترة عضويتهم بمجلس الأمن، بما يسهم في إبراز ومناقشة القضايا التي تهم المنطقة العربية والسعودية في مجلس الأمن.

حضر اللقاء نائب المندوب الدائم في وفد السعودية الدكتور خالد منزلاوي، ومدير مكتب المندوب الدائم في وفد السعودية حكمت بن محمد السعيد، ورئيس قسم الإعلام والمراسم في الوفد الدائم للمملكة محمد بن عبدالرحمن القاضي.