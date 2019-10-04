حدث تاريخي في السعودية اليوم

شهدت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة 4 / 10 / 2019 حدثا تاريخيا، تمثل في إطلاق أول دوري نسائي لكرة القدم تحت مظلة اتحاد الرياضة المجتمعية.

وبدأ الدوري النسوي السعودي اليوم في مدينة جدة، بمشاركة 6 أندية نسائية لكرة القدم، وذلك في أحد الملاعب الخاصة بحي المرجان، فيما سيستمر حتى السادس من شهر ديسمبر القادم.

ويضم الدوري السعودي النسائي، كلا من: "نادي ذا ستورم، جدة إيغيلز، كينغ يونايتد، الليث الأبيض، جدة ويف، مِراس"، في حين يتولى عملية التنظيم فريق عمل مكون من 4 سعوديات. بحسب الأناضول.

ومن المقرر أن يلعب الدوري السعودي النسوي، بنظام 9 مقابل 9، على أن يتم إقامة ثلاث مباريات في كل جولة. وفق ما تنص عليه لائحة المسابقة.

وتتضمن البطولة لجنة تحكيم نسائية سعودية وطاقمًا طبيًا نسائيًا، وفريق تنظيم مكون من : "دنى رجب، بيرين صدقة، الجوهرة عبدالله، سميرة فيصل".