تيشيرت عمر حسين “احتاج اهج” يثير ضجة على تويتر.. ويتصدر الترند في المملكة

تصدر هاشتاق #احتاج_اهج الترند على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وذلك بعدما ارتدى مرشد سياحي تيشيرت مدون عليه الجملة ذاتها خلال جولة مع المدرب العالمي مورينيو في جدة.

وتداول النشطاء صورة الشاب “عمر حسين” من مشاهير السوشيال ميديا ويعمل كمرشد سياحي بالمملكة خلال جولته التعريفية برفقة المدرب العالمي جوزيه مورينيو وعدد من السياح بمنطقة جدة التاريخية وهو يرتدي قميصاً كُتب عليه “احتاج اهج” في إشارة لرغبته في الهرب أو الهجرة.

وأثارت الصورة استياء الآلاف من المغردين نظراً لما تمثله من ضررٍ تجاه السياحة في المملكة حيث يعد أمراً منافياً للأهداف العامة المتمثلة في الدعاية للبلاد ومزاراتها السياحية والتسويق لها.

وأبدى النشطاء سخطهم على الصورة التي انتشرت بشكل واسع فقال الإعلامي بندر عطيف “إذا البداية عُنونت بعبارة #احتاج_اهج على قميص مرشد سياحي في جولة “مورينيو” فهذا خطأ جسيم وحتمًا سيكون تبريره ضعيف نحتاج لإبراز هويتنا الثقافية وموروثنا التاريخي وانتمائنا لحضارة آباءنا وأجدادنا.. تصحيح الخطأ والاستفادة منه يمنع تكراره ويرفع من جودة أداء المرشدين السياحيين”.

وغرد بدر السعيد الكاتب والناقد الرياضي ” موروثنا وهويتنا هي أهم مكونات ثقافتنا فحافظوا عليها من العبث يا كرام .. ومن قال #احتاج_اهج امنحوه ما يريد ثم الحقوا به كل أشباهه فالشهرة وحدها لا تكفي لأن تكون سبباً لمنح التافهين مساحة من الاهتمام والمزيد من الفرص ..! وتأكدوا أن تقدمنا يتطلب إبعاد كل ما يشوه ثقافتنا وهويتنا “.

من جانبه قال تركي الموسى – مذيع ومقدم مؤتمرات – “ملايين من الشباب السعوديين خريجين أعرق الجامعات محلياً و خارجياً مافيه ( شخص ) واحد يمثلنا ؟ ليه التشويه المستمر لنا ؟ من يقود هذا العبث في إعلامنا ؟ برامج ساخره ضدنا قدمها و يُقدم على الشباب السعودي ؟ المسؤولين و الجهات المسؤولة الى متى تُقدمه ومن على شاكلته ؟”.