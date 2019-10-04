أمطار غزيرة وعوالق ترابية على بعض مناطق المملكة .. السبت

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض مناطق المملكة. وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم، إن مناطق جازان، عسير والباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، تتأثر باستمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، مشيرة إلى أن تأثير تلك الموجة يمتد على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

كما توقعت هيئة الأرصاد، أن تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من شرق وسط المملكة، مشيرة إلى شرق وجنوب غرب وغرب المملكة تتأثر بتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر. وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية الى غربية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين. أما عن الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف المتر. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية: