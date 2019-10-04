“الداخلية” ترحل 982 ألف مخالف منذ بدء الحملات الميدانية المشتركة

قالت وزارة الداخلية إن عدد مخالفي نظام العمل والإقامة الذين تم ضبطهم منذ بدء الحملة الأمنية المشتركة في كافة مناطق المملكة، قارب على الأربعة ملايين، وذلك من تاريخ 26 / 2 / 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 4 / 2 / 1441هـ. وأوضحت الوزارة أن إجمالي المخالفين المضبوطين منذ بدء الحملة في كافة مناطق المملكة 3,947,267 مخالفاً، منهم 3083103 مخالفين لنظام الإقامة، و607834 مخالفاً لنظام العمل، و256330 مخالفاً لنظام أمن الحدود، ورُحّل 982113 مخالفاً منهم إلى بلدانهم. وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 67299 شخصاً، 45% منهم يمنيو الجنسية، و52% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2811 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وأوقفت الحملات 1609 مواطنين لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1581منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (28) سعودياً، ويخضع لإجراءات تنفيذ الأنظمة 12731 وافداً مخالفاً، منهم 11113 رجُلاً، و1618 امرأة. وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق 547697 مخالفاً، وإحالة 501493 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 659063 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم.