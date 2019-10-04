عاجل اليمن : شاهد ماذا صنع محمد بن سلمان بالأمير المعزول محمد بن نايف بعد ظهوره المثير في عزاء اللواء الفغم .. لجأ لحيلة “عجيبة” ليشفي غليله (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ماذا صنع محمد بن سلمان بالأمير المعزول محمد بن نايف بعد ظهوره المثير في عزاء اللواء الفغم .. لجأ لحيلة “عجيبة” ليشفي غليله (صور) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تصدر اسم ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف، قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السعودية بعد أن التقطت الكاميرات ظهور نادر جديد له بينما كان يؤدي واجب العزاء في اللواء “عبدالعزيز الفغم”، الحارس الشخصي للملك “سلمان بن عبدالعزيز”.
وظهر “بن نايف” في مقاطع فيديو متداولة، وهو يقدم واجب العزاء لعائلة “الفغم”، حيث عدد مناقب الحارس الشخصي، وتفاعل معه الحضور بالترحم عليه.
#محمد_بن_ناصر
تبقى جبل لو غاب زولك عن العين
ويبقى الغلا والشوق والود بآتل pic.twitter.com/Ox4snSfZW4— ﮼رائـد 58+
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