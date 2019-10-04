عاجل اليمن : أثناء سهرة ليلية في المملكة .. ابتزاز حسناء سعودية شهيرة مقابل (صور فاضحة) شاهد (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن أثناء سهرة ليلية في المملكة .. ابتزاز حسناء سعودية شهيرة مقابل (صور فاضحة) شاهد (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مقطع فيديو للفاشينستا السعودية الشهيرة سارة الودعاني، تعرضها لحادثة غريبة أثناء سهرة احتفالية مع بعض صديقاتها . ونشرت الودعاني، الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث روت تفاصيل الحادث الذي تعرضت له أثناء تمضيتها سهرة برفقة بعض صديقاتها للاحتفال بمناسبة وصول عدد متابعيها إلى المليون.

وأوضحت الودعاني أن إحدى الفتيات اقتربت من صديقة لها وتدعى حنان طلبت منها أن تقوم بتصويرها من دون حجاب، معربة عن رغبتها في فضحها مقابل مبلغا يصل إلى 50 ألف ريال.

وعرضت سارة الودعاني رسالة وجهتها للفتاة إلى صديقتها حيث تطلب منها أن ترسل الصورة في مدة لا تزيد عن ساعة واحدة.

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