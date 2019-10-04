عاجل اليمن : اعلان الحقيقة الكاملة هكذا نجا الملك سلمان من محاولة اغتيال ومقتل مرافقه ‘‘عبدالعزيز الفغم’’ والكشف عن الجهة المتورطة في الجريمة (اسم وصورة)

شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان الحقيقة الكاملة هكذا نجا الملك سلمان من محاولة اغتيال ومقتل مرافقه ‘‘عبدالعزيز الفغم’’ والكشف عن الجهة المتورطة في الجريمة (اسم وصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تطورات جديدة... كشف الدكتور محمود رفعت، الخبير بالقانون الدولي، ورئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي العلاقات الدولية، تفاصيل قال إنها “مؤكدة” حول مقتل اللواء السعودي عبد العزيز الفغم، حارس الملك سلمان بن عبدالعزيز “الشخصي”.

وقال رفعت في تغريدة له ( أؤكد أن مقتل اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان كان نتيجة محاولة اغتيال تعرض لها سلمان)، حسب قوله.

وأضاف كاشفاً بعض تفاصيل الهجوم الذي قال إن أفراداً من الأسرة الحاكمة “نفذوه”، مشيراً إلى أن “آل سعود” أكثر الناقمين على الملك سلمان وابنه، لما رأوه منهم من إذلال. حسب زعمه.

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وتشهد قضية مقتل الفغم تسريبات جديدة بين فينة وأخرى.

وأضاف كاشفاً بعض تفاصيل الهجوم الذي قال إن أفراداً من الأسرة الحاكمة “نفذوه”، مشيراً إلى أن “آل سعود” أكثر الناقمين على الملك سلمان وابنه، لما رأوه منهم من إذلال. حسب زعمه.

وتشهد قضية مقتل الفغم تسريبات جديدة بين فينة وأخرى.