شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تطيح بالسعودية والإمارات وتبدأ اليوم أول تحرك فعلي لانهاء الحرب في اليمن وهذا ما حدث اليوم في العاصمة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - بحث المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفث، يوم الخميس، مع وكيل وزارة الخارجية العماني، خليفة بن علي الحارثي، مستجدات الوضع على الساحة اليمنية، وإمكانيات التوصل إلى حل ينهي الأزمة.
وناقشا في اللقاء كل الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في مساندة الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي يحقق الأمن والاستقرار لليمن ودول المنطقة.
يُذكر أن غريفث يقوم مؤخراً، بجولة تشاورية بين أطراف الصراع في اليمن، لإنعاش عملية السلام على ضوء مبادرة جماعة الحوثي التي أعلنت عن وقف استهداف السعودية، إلى جانب قيامها بإطلاق سراح عدد من الأسرى في خطوة أحادية الجانب.
الجدير بالذكر، أن سلطنة عمان، كانت قد أعلنت عن استعدادها للتوسط بين أطراف النزاع في اليمن من أجل التوصل لصيغة سلام توافقية تنهي الأزمة المتفاقمة في اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل اليمن : سلطنة عمان تطيح بالسعودية والإمارات وتبدأ اليوم أول تحرك فعلي لانهاء الحرب في اليمن وهذا ما حدث اليوم في العاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.