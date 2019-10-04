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. فاجىء مقدم برنامج سيارتك مع عبدالحق على اليوتيوب متابعينه بهذه الحلقة الاستثنائية الخارجة عن انا اعتاد عليها متابعين القناة من مشاهدة خلقات و مواضيع تخص السيارات بشكل عام وكانت الحلقة جوهرياً ذات فائدة مميزة حيث تحدث بها بكل آسف على ما حدث لهم من اختراق كلفهم ٩٠٠ ألف ريال سعودي تابع الحلقة بالأسفل





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كانت هذه تفاصيل خبر برنامج سيارتك مع عبدالحق يفاجئ متابعينه بحلقة استثنائية على اليوتيوب كلفتهم ٩٠٠ ألف ريال ! @abdulcartech لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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