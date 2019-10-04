كشف «نادي الصقور»، اليوم الجمعة، عن تفاصيل النسخة الثانية من معرض الصقور والصيد السعودي، الذي ينطلق خلال الفترة من 11 إلى 15 من شهر أكتوبر الجاري في مدينة الرياض.
وأوضح النادي، أنَّ «المعرض في دورته الجديدة يقام على مساحة تقارب 36 ألف متر مربع، وذلك على امتداد طريق المطار بالقرب من واجهة الرياض»، مشيرًا في بيان له اليوم إلى أنَّ «المعرض يضم هذا العام أكثر من 30 قسمًا من بينها أقسام عارضي ومنتجي الصقور، والأسلحة، ومستلزمات الصيد والرحلات البرية، ومستلزمات الصقور، ومركزًا تعريفيًا بالصقور وتاريخها، إضافة إلى العديد من الأقسام المتنوعة».
ويستقطب المعرض في هذه الدورة أكثر من 350 عارضًا من مختلف دول العالم، وذلك لتوفير أفضل الخيارات وأوسعها للمهتمين بالصقور وهواية الصيد، كما سيتضمن المعرض مسرحًا ثقافيًا تقام عليه أمسيات شعرية، وندوات، وورش عمل، بالإضافة إلى قسم مخصص للفن التشكيلي والعروض البصرية، وفعاليات ترفيهية تناسب مع جميع أفراد العائلة.
وحول أوقات العمل في المعرض، أوضح النادي، أنَّ استقبال الزائرين والزائرات سيبدأ عند الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 12 منتصف الليل طيلة أيام المعرض الخمسة.
يذكر أنَّ معرض الصقور والصيد السعودي يقام ضمن فعاليات «موسم الرياض».
كانت هذه تفاصيل خبر 350 عارضًا من مختلف دول العالم يشاركون في معرض الصقور بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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