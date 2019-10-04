الداخلية: ضبط 3 ملايين و947 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، ضبط 3 ملايين و947 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26/ 2/ 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 4/2/ 1441هـ، في مناطق المملكة كافة.

وأكَّدت في بيان صادر عنها اليوم، أنَّ إجمالي المخالفين الذين تمّ ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة بلغ 3947267 مخالفًا، منهم 3083103 مخالفين لنظام الإقامة، و607834 مخالفًا لنظام العمل، و256330 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

وأشارت إلى أنَّ إجمالي من تمَّ ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة بلغ 67299 شخصًا، 45% منهم يمنيو الجنسية، و52% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تمَّ ضبط 2811 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وأوضح بيان الوزارة، أنَّ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم بلغ 4547 شخصًا، فيما بلغ إجمالي المواطنين الذين تمَّ إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 1609 مواطنين، تمَّ استكمال الإجراءات النظامية بحق 1581 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 28 سعوديًا.

وأكدت أنَّ من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 12731 وافدًا مخالفًا، منهم 11113 رجلًا، و 1618 امرأة، مشيرة إلى إيقاع العقوبات الفورية بحق 547697 مخالفًا، وإحالة 501493 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 659063 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 982113 مخالفًا.