الدفاع المدني: تقلبات جوية بدءًا من الغد وحتى الثلاثاء

نبّهت المديرية العامة للدفاع المدني من التقلبات الجوية المتوقعة على بعض المناطق بدءًا من غد السبت وحتى الثلاثاء المقبل، وفق تنبيهات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وتضمنت تنبيهات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار فرص هطول الأمطار المتوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وكانت الهيئة، أصدرت بيانًا، أكدت خلاله أن مناطق جازان، عسير، والباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، تتأثر غدًا السبت باستمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، مشيرة إلى أنّ تأثير تلك الموجة يمتد على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

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كما توقعت الهيئة، أن تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من شرق وسط المملكة، مشيرة إلى شرق وجنوب غرب وغرب المملكة تتأثر بتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد: إنَّ حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

أما عن الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف المتر.