فيما يخص الإسكان في مرافق الإيواء السياحي يجب مراعاة ما يلي:
أ - التنبيه على طالب الحجز»رجل أو امرأة«، بإبراز أصل إثبات تحقيق الشخصية»الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للمواطنين، والإقامة للمقيم، وجواز السفر للزائر الأجنبي أو السائح«.
ب - عدم الامتناع عن إسكان المرأة بدون محرم بعد مراعاة ما يلي:
- تقديم المرأة أصل إثبات الهوية المعترف بها نظاما»الهوية الوطنية / سجل الأسرة / الإقامة للأجنبيات"، وجواز السفر في الحالات التي لا تتطلب إصدار تصريح إقامة لها.
- يلتزم المرخص له بعدم إسكان المرأة التي لا يتوافر لديها إثبات هوية، إلا إذا كانت برفقة أحد أقاربها، فإنه يكتفي بتسجيل كافة بيانات قريبها.
وعليه نود التأكيد بأنه يتم طلب إثبات العلاقة في حال وجود مرافقين لطالب الحجز، من خلال إبراز سجل الأسرة بالنسبة للمواطنين والمواطنات، ولا يتطلب ذلك للزائرين الأجانب والاكتفاء بجوازات السفر
كانت هذه تفاصيل خبر إلغاء شرط صلة القرابة في حجوزات دور الإيواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.