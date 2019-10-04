اختتام الحملة التوعوية بمرض تسمم الدم

اختتمت إدارة التمريض بصحة جازان فعاليات اليوم العالمي لتسمم الدم الجرثومي، تحت شعار «تمريض جازان بصوت واحد: نمنع تسمم الدم الجرثومي ونحافظ على الأرواح»، والتي أطلقتها خلال شهر سبتمبر في مستشفيات المنطقة بالمؤتمر الأول لتسمم الدم الجرثومي المقام بقاعة المؤتمرات بمستشفى الأمل والصحة النفسية. واشتمل المؤتمر على ورش عمل ومحاضرات منها: مفهوم ونظرة عامة عن مرض تسمم الدم الجرثومي، التغيرات الفسيولوجية والظواهر السريرية، التعرف المبكر على المرض، العلاج القائم على الأدلة والبراهين، الحد والسيطرة على مصادر المرض، التوعية بحالات التسمم ومستجدات الأبحاث وغيرها.



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