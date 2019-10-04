تحرك لإنشاء المعهد السعودي لأبحاث الصحة

انتهت فرق عمل خاصة بوزارة الصحة من وضع الخطة الإستراتيجية لإنشاء معهد خاص بالبحوث، تحت مسمى «المعهد السعودي لأبحاث الصحة». وشرعت الوزارة فعليا في وضع الخطة الإستراتيجية لإنشاء وتشغيل المعهد قيد التنفيذ، خلال 24 شهرا. وتهدف الوزارة إلى أن يكون المعهد السعودي لأبحاث الصحة، الذي يعد ضمن مبادرات الوزارة في التحول الوطني 2020، وتحقيقا لرؤية المملكة 2030، أن يكون الداعم الرئيس للبحوث الطبية الحيوية في المملكة، والذي يسعى إلى توجيه النشاط البحثي والموارد، لضمان استخدام أفضل المقومات في القطاع الصحي، وللتكامل بين القطاعات بما يعود على استدامة وجودة الموارد البحثية واستخدامها بالشكل الأمثل. وذلك لتحقيق أهداف المعهد في دعم البحث العلمي والوصول إلى اكتشافات مهمة لتوسيع قاعدة المعرفة الطبية الحيوية، وللوصول إلى أفضل مستوى صحي للسكان وتعزيز جودة الحياة في المجتمع. أهداف المعهد توجيه النشاط البحثي والموارد لضمان استخدام أفضل تحقيق التكامل بين القطاعات الصحية في مجال البحوث دعم البحوث الطبية الحيوية في المملكة Advertisements توسيع قاعدة المعرفة الطبية الحيوية الوصول إلى أفضل مستوى صحي للسكان تعزيز جودة الحياة في المجتمع



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