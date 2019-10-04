4 رتب و6 قطاعات تنتظر النساء في القوات المسلحة

بعد قطاعاتِ وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، تفتح وزارة الدفاع ممثلةً بالإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، غدا الأحد 7/ 2 / 1441، بوابة القبول والتجنيد الموحد للتقديم على الوظائف النسائية العسكرية لحملة كافة المؤهلات برتبة (جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب) للالتحاق بـ6 أفرع تابعة للقوات المسلحة.

أفرع القوات المسلحة المتاح فيها وظائف للنساء

القوات البرية

القوات الجوية

القوات البحرية

قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي

الصواريخ الإستراتيجية

الخدمات الطبية للقوات المسلحة

شروط القبول

أن تكون سعودية الأصل والمنشأ، ويُستثنى من شرط المنشأ من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة

أن تكون حسنة السيرة والسلوك غير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخله بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رٌد اعتبارها إليها

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أن تكون لائقةً طبياً للخدمة العسكرية

ألا تكون موظفة في أي جهة حكومية

ألا يقل سن المتقدمة عن 21 عاماً ولا يزيد عن 40 عاماً

أن يتناسب طول القامة مع وزنها ويكون الحد الأدنى للطول (155) سم

ألا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها

أن تحمل بطاقة هوية وطنية مستقلة

ألا تكون متزوجة من غير سعودي

اجتياز المقابلة الشخصية

أن تتوفر في المتقدمة ذات التخصصات الفنية المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية