مصليات متنقلة للمتنزهين بنجران

وفّر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، مصليات متنقلة في حديقة الملك فهد ومتنزه «أبا رشاش» والأماكن العامة التي تشهد كثافة وازدحاما من المواطنين والمقيمين، وذلك لتمكينهم من إقامة صلاتي المغرب والعشاء جماعة في وقتها. واستفاد من المصلى المتنقل أكثر من 370 مصلياً في المواقع بمدينة نجران خلال محرم الماضي، كما وزّعت على المصلين بعض إصدارات الرئاسة التوعوية. وأوضح المدير العام لفرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران المكلف الشيخ عبدالله علي النجراني، أن الفرع بدعم ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن عبدالله السند، أعد خطة لعمل المصليات المتنقلة بمدينة نجران، ضمن برامج التوعية والتوجيه لخدمة المواطنين والمقيمين، بالتنسيق مع الجهات المعنية.



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