السلمي يشهد اللقاء الـ7 لعمداء التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد



شهد مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح رجاء الله السلمي، صباح الخميس الماضي، اللقاء الـ7 لعمداء التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في الجامعات السعودية ، والذي استضافته الجامعة، ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني، يفندق قصر أبها. وحضر اللقاء، وكيل جامعة الملك خالد للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد دعجم، وعمداء وعميدات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في الجامعات السعودية. وقبل انطلاق أعمال اللقاء، رحب مدير الجامعة بحضور اللقاء والمشاركين، مؤكدا أهمية دور التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في تقدم التعليم وتطوره، لافتا إلى أن من أهم محاور هذا اللقاء، والذي يتطلب عمل وجهد الجميع، مستقبل التعلم الإلكتروني في المملكة، شاكرا منسوبي عمادة التعلم الإلكتروني بالجامعة على حرصهم وتنظيمهم هذا اللقاء، ومقدما شكره للحضور والمشاركين في اللقاء من مختلف الجامعات السعودية. وأوضح رئيس اللجنة الدكتور هشام برديسي، أن اللقاء يعزز ما جرى تحقيقه من مكتسبات خلال الاهتمام بتطبيق التعلم الإلكتروني، كأحد أهداف الخطط الإستراتيجية بالجامعات السعودية، والتي تتضمن نشر ثقافته واستخدامه كعنصر أساسي في دعم العملية التعليمية، مؤكدا أن هذا اللقاء يعد استكمالا لمسيرة التعلم الإلكتروني، خلال توحيد الجهود وتكامل الخبرات، وذلك خلال تسليط الضوء على التوجهات المنبثقة من رؤية المملكة 2030 في مجالات التعلم الرقمي، شاكرا مدير الجامعة على حضور اللقاء، ومقدما شكره لعميد التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد، المشرف على اللقاء الدكتور فهد الأحمري، على حسن التنظيم والاستضافة. وتناول اللقاء عرض تجارب عدد من الجامعات في مجالات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، إضافة إلى الابتكارات والأفكار الجديدة التي يمكن توظيفها في دعم التعلم الإلكتروني، ومناقشة المعوقات التي تقف أمام تقدمه وتطوره، ووضع الحلول لتجاوزها وفق ما تتطلبه العملية الأكاديمية. وضمن مخرجات اللقاء، أوصت لجنة عمداء التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بعدد من التوصيات، تمحور أبرزها حول أهمية مشاركة الجامعات في وضع تصور مقترح لمعايير التعلم الإلكتروني، والاستمرار في تقديم برنامج التدريب المشترك بين الجامعات السعودية، مع تقديم دورات نوعية تخصصية، والعمل على تحديث آليات ومعايير ولوائح التعلم الإلكتروني، بما يضمن جودته وكفاءته للإسهام في تقديم مخرجات نوعية تناسب سوق العمل في المستقبل، مع الالتزام بمسمى برامج التعليم عن بعد في الجامعات، كما أوصى المجتمعون بقبول دعوة جامعة أم القرى لإقامة اللقاء الـ8 في رحابها. وكرّم مدير الجامعة -خلال اللقاء- عمداء التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد المشاركين من الجامعات السعودية، وتلقى درعا تذكارية من لجنة العمداء بهذه المناسبة.

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