شكرا لقراءة خبر عن عــــاجل : الإعلامية علا الفارس تفجر فضيحة مدوية عما يحدث في قنوات mbc وتكشف : هذا ما حدث لـ" لجين عمران وسارة عبدالعزيز" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا هويدي - عــــاجل : الإعلامية علا الفارس تفجر فضيحة مدوية عما يحدث في قنوات mbc وتكشف : هذا ما حدث لـ" لجين عمران وسارة عبدالعزيز"

شنّت الإعلامية الأردنية، علا الفارس، هجوما عنيفا على إدارة قناة "إم بي سي" السعودية، التي عملت لصالحها عدة سنوات، قبل أن تنتقل للعمل في قناة "الجزيرة" مؤخرًا.

عــــاجل : الإعلامية علا الفارس تفجر فضيحة مدوية عما يحدث في قنوات mbc وتكشف : هذا ما حدث لـ" لجين عمران وسارة عبدالعزيز"

عــــــاجل .. وفاة الفنان المصري محمد رمضان قبل قليل في حادث مروع .. شــاهد (صورة)

عــــــاجل : الشعب العراقي يقطف أولى ثمار الثورة في العراق بهذه الطريقة وحالة فرح تعمم جميع المدن .. شاهد

عــــاجل .. أمراء من "آل سعود" في مطار الرياض واستنفار امني غير مسبوق .. إجراء عاجل لـ"الملك سلمان" بعد الحادث الأليم .. شــاهد

Advertisements

عــــــاجل .. وفاة الفنان السعودي الشهير محمد عبده والحزن يعمم المدن السعودية اليوم .. شــاهـد

حاكم دبي يقرر تزويج ابنته ‘‘الشيخة لطيفة’’ من ‘‘ملك المملكة’’ والأميرة ‘‘هيا’’ تتخذ أقوى موقف ضده

ونشرت الفارس في حسابها عبر "تويتر"، فيديو للإعلامية السعودية سارة عبد العزيز، التي تركت القناة مؤخرا، تقول فيه الأخيرة إنها لن تعود إلى "إم بي سي"، إلا في حال تم تعيين رئيس مجلس إدارة سعودي.

وتابعت سارة عبد العزيز التي قدمت إلى "إم بي سي" كخليفة لعلا الفارس: "شدو حيلكم، وخلوا الإدارة سعودية".

بدورها، تضامنت الفارس مع عبد العزيز، مهاجمة إدارة "إم بي سي"، وغردت: "وشهد شاهدٌ من أهلها، وماذا عن سعود الدوسري الذي قتله الاكتئاب بعد التهميش والمعاملة القذرة، محمد الشهري، لجين عمران، وغيرهم فهم كُثرُ أعطوهم الأمان".

وتابعت: "اسمعوا، ألا تقولون أنكم أهل الحق، فانتصروا له على الأقل لأبنائكم.. وين حسابات دعاة الوطنية عنه، ولا تخافوا ما يعطيكم مساحة ظهور".

وكانت "الفارس" أعلنت انتهاء علاقتها بمجموعة قنوات "إم بي سي" في فبراير الماضي، بعد تحريض واسع ضدها في "تويتر"، لتنتقل إلى قناة "الجزيرة" كمقدمة أخبار.