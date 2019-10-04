السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل طفلين من سلوان



القدس المحتلة 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، طفلين فلسطينيين من بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك .

وأفادت مصادر محلية في القدس، بأن قوات الاحتلال داهمت حي عين اللوزة في البلدة، واعتقلت الطفلين، نصر إياد الأعور،وطه عويضة ، أثناء تواجدهما في الشارع .

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19:23ت م

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