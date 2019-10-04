السعودية اليوم / اختتام البرنامج التدريبي للمرشدين الصحيين بمدارس تعليم القطيف



القطيف 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واس

اختتمت وحدة الصحة المدرسية بمكتب التعليم بمحافظة القطيف أمس, البرنامج التدريبي "المرشد الصحي", الذي نظمه مكتب تعليم القطيف ممثلاً في وحدة التدريب والابتعاث واستهدف المرشدين الصحيين على مدى 3 أيام في مقر مدرسة المجيدية الثانوية بالقطيف.

واشتمل البرنامج على عدة محاور تناولت تعريف الصحة المدرسية ومهام المرشد الصحي، والزيارات الإشرافية للصحة المدرسية، وسجل المرشد الصحي، وخطة الفصل الدراسي، وتوثيق البرامج والفعاليات على بوابة موقع الصحة المدرسية ، ويهتم البرنامج بتطبيق المبادرات الوزارية للصحة المدرسية، وتعزيز البرامج الإثرائية لما لها من أثر إيجابي في بيئة تربوية صحية.

ويأتي إقامة مثل هذه البرامج من منطلق المسؤولية المتعلقة بصحة وسلامة الطلاب، وممارسة الدور الوقائي والعلاجي، ورفع مستوى الجودة بما يخدم المجتمع ويعود بالنفع على أفراده ويتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

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17:09ت م

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