- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الإسكان: أتحنا الحرية التامة للمتقدم لاختيار مسكنه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الإسكان: أتحنا الحرية التامة للمتقدم لاختيار مسكنه
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت وزارة الإسكان أنها توفر منتجات في برنامج سكني؛ كالأرض منحة مجانية ووحدات سكنية (فلل وشقق) بتصاميم معاصرة وبنماذج متعددة، مواكبةً لرغبات المستفيدين.
وأضافت الإسكان ردًّا على استفسار في هذا الشأن، أنه تمت إتاحة الحرية التامة للمتقدم لاختيار مسكنه ولذا تم إطلاق مبادرة الشراء من السوق وأيضًا البناء الذاتي لمن يملك أرضًا باسمه، ويمكن تحديد الرغبة بناء على ذلك.
في سياق آخر، قالت وزارة الإسكان: إن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% عما لا يزيد على المبلغ المذكور، في حالة زيادة سعر المسكن على 850 ألف ريال يدفع متابعات الخليج 365 المبلغ الإضافي على الضريبة.
وتابعت وزارة الإسكان أن نتائج حاسبة الدعم تعتبر تقديرية، ووزارة الإسكان غير ملتزمة بهذه النتائج وغير مسؤولة عن تغيرها عند تقديم طلب التمويل السكني المدعوم لدى الممولين المشاركين، بحسب الموقع الرسمي للإسكان.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسكان: أتحنا الحرية التامة للمتقدم لاختيار مسكنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.