شكرا لقرائتكم خبر عن «إعانات سنوية».. لـ 142 مرضا وإعاقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة) أظهرت قائمة «الإعانات السنوية» التي تصرف للسعوديين ولمن يحمل هوية القبائل النازحة المتنقلة (اطلعت «الخليج 365»عليها)، 142 حالة مرضية وإعاقة وبترا. أظهرت قائمة «الإعانات السنوية» التي تصرف للسعوديين ولمن يحمل هوية القبائل النازحة المتنقلة (اطلعت «الخليج 365»عليها)، 142 حالة مرضية وإعاقة وبترا. وأكدت القائمة الصادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن صرف الإعانات مرتبط بضوابط مالية عدة، منها أن يقل دخل المستفيد عن 4 آلاف ريال، وبعد وفاة المستفيد يتم صرف شهر الوفاة للورثة، فيما يتوقف الصرف لوفاة المستفيد، أو في حالة عدم تحديث بيانات المستفيد، ومضي المهلة المقررة بـ 3 أشهر من تاريخ جدول التحديث، أو في حالة تجاوز دخل المستفيد الحد المانع الـ 4 آلاف ريال، أو عند طلب المستفيد أو ولي أمره إيقاف الإعانة، بعد كتابة إقرار بذلك.



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