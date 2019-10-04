، رئيس الاتحاد الفلسطيني يشكر القيادة السعودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد موافقة اتحاد القدم على اللعب في رام الله

رفع رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، نظير موافقة الاتحاد السعودي لكرة القدم على لعب مباراة المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم أمام المنتخب فلسطين يوم 15 أكتوبر على ملعب الشهيد فيصل الحسيني بمدينة رام الله في فلسطين.

وعبر في بيان صدر عن الاتحاد الفلسطيني اليوم عن عظيم شكره والأسرة الرياضية الفلسطينية للهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وللاتحاد السعودي لكرة القدم، وللقائمين على الرياضة بالمملكة كافة.

وقال الرجوب :" إن هذه الخطوة تعد لحظة تاريخية في مكانة الرياضة الفلسطينية، لما لها من دلالات سياسية تعكس الالتزام الثابت للمملكة العربية السعودية فيما يخص فلسطين، والتي كانت دائماً تعتبر الهوية الوطنية الفلسطينية عنصراً واجب الوجود.

وأضاف أن هذه الخطوة تعتبر رسالة للاحتلال بأن الفلسطينيين ليسوا وحدهم، متمنياً أن يشكل هذا الموقف التاريخي للمملكة حافزاً للآخرين بوجوب زيارة فلسطين واللعب على أرضها انطلاقاً من حق الفلسطينيين اللعب على أرضهم وفق ما أقرته كافة لوائح وأنظمة الاتحادين القاري والدولي، وتبديد كل عناصر القلق عند من يتردد للحضور لفلسطين.

ولفت رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إلى أن الاتحاد الفلسطيني قد تسلم قائمة بعثة المنتخب السعودي التي ستأتي إلى فلسطين، مقدماً الشكر للأمير علي بن الحسين، رئيس اتحاد غرب آسيا للعبة على جهوده الكبيرة التي سخرها لضمان إقامة اللقاء في فلسطين.