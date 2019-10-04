السعودية | مساعد رئيس مجلس الشورى يجتمع بعدد من المسؤولين البرازيليين

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نوه رئيس لجنة الصداقة البرلمانية البرازيلية مع الدول العربية في البرلمان البرازيلي النائب دافيد سواريس, بالعلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة والبرازيل في مختلف المجالات، متطلعا إلى تعزيزها على مستوى مجلسي الشيوخ والنواب في البرازيل ومجلس الشورى من خلال الزيارات المتبادلة.

جاء ذلك خلال استقباله أمس, وفد مجلس الشورى برئاسة معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان الذي يزور البرازيل حالياً.

وأشار معاليه إلى أهمية الزيارات المتبادلة بين مجلس الشورى ومجلس والنواب البرازيلي لما لها من دور في دعم العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين, مشيرا إلى أهمية أن يقوم مجلس النواب بدعم الإجراءات المتعلقة بسرعة المصادقة على ما سيتم إبرامه من اتفاقيات بين البلدين.

وشرح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المملكة تمر بتحول اقتصادي يتمثل في رؤية 2030 التي من أهدافها جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التبادل التجاري بين الدول الشقيقة والصديقة, مشيراً إلى أن المملكة اتخذت عدة خطوات لإيجاد المناخ الاستثماري الآمن مع التركيز على الاستثمارات النوعية التي تنتقل من خلالها التقنية للمملكة.

وبين معاليه مواقف المملكة العربية السعودية الثابتة تجاه مختلف قضايا المنطقة، لافتاً إلى ما يقوم به النظام الإيراني من تدخل سافر في شؤون بعض الدول العربية، إضافة إلى تاريخه الطويل في دعم الإرهاب وزعزعة الأمن في دول المنطقة من خلال دعم الميليشيات المسلحة الخارجة على القانون الدولي, مؤكدا حرص المملكة العربية السعودية على إيجاد حل سلمي للنزاعات التي تشهدها المنطقة.

وأكد معاليه على الموقف الثابت للمملكة تجاه القضية الفلسطينية المتمثل في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف.

من جانب آخر استعرض وفد مجلس الشورى برئاسة معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان رؤية المملكة 2030 خلال اجتماعه بأمين عام وزارة الخارجية البرازيلية السفير اوكتافيو برانديلي وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة البرازيلية برازيليا.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين .

كما اجتمع وفد مجلس الشورى برئاسة معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان بمستشار فخامة الرئيس البرازيلي فيليب مارتينز, وذلك في مقر القصر الرئاسي بالعاصمة البرازيلية برازيليا .

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية البرازيل في مختلف المجالات وأهداف رؤية المملكة 2030 التي ستحقق المزيد من العلاقات الوثيقة مع مختلف دول العالم نظرا لما تتضمنه من خطط طموحة اقتصادية واستثمارية جاذبة للاستثمارات الأجنبية للمملكة.

‎حضر الاجتماعات أعضاء وفد مجلس الشورى اللواء مهندس ناصر بن غازي العتيبي والدكتور غازي بن فيصل بن زقر، والدكتور منصور بن سعد الكريديس ، والدكتورة عالية بنت محمد الدهلوي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية علي بن عبدالله باهيثم.