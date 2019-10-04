2019-10-04

أمطار على 5 مناطق من السبت حتى الثلاثاء

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من تقلبات جوية متوقعة على بعض المناطق في المملك،ة بداية من يوم غد السبت وحتى الثلاثاء المقبل.

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وأوضح المدني أن ذلك يأتي بحسب تنبيهات نشرتها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أكدت فيها استمرار فرص هطول الأمطار المتوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وعسير والباحة.

وفي وقت سابق، توقعت الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة غدًا، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، وعسير والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يمتد تأثير الحالة إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

كما توقعت الأرصاد أن تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من شرق وسط المملكة، فيما تتأثر شرق وجنوب غرب وغرب المملكة بتكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر.