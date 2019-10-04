شكرا لقرائتكم مصادرة أكثر من 300 عبوة مواد تجميل مجهولة المصدر في تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-04 مصادرة أكثر من 300 عبوة مواد تجميل مجهولة المصدر في تبوك متابعات الخليج 365 - تبوك واصلت الإدارة العامة للبلديات الفرعية، ممثلة في القسم النسائي ببلدية الورود الفرعية، حملاتها التفتيشية على مراكز التجميل الواقعة ضمن نطاق إشرافها. وأكدت أمانة منطقة تبوك أنه تم خلال الحملات التفتيشية مصادرة ما يزيد على 300 عبوة من مواد التجميل مجهولة المصدر، موضحةً أنه تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق جميع المخالفين. Advertisements







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