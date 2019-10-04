شكرا لقرائتكم ظاهرة غريبة في حائل.. دخان من أسفل الأرض! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-04 ظاهرة غريبة في حائل.. دخان من أسفل الأرض! متابعات الخليج 365 - حائل أظهر مقطع فيديو ظاهرة غريبة تحدث في حائل، عبارة عن انبعاث دخان من أسفل الأرض بدون سبب واضح. Advertisements وقال مصور الفيديو: إنه رصد الظاهرة الغريبة التي شبهها بالبراكين؛ حيث تنفجر كل دقيقتين دون سبب مع انبعاث دخان كثيف. وبحسب متداولو الفيديو، باشرت الجهات المختصة الموقع لمعرفة سبب الانفجارات وكشف الملابسات. “متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات المعنية.







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