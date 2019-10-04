تفعيل 15 برنامجًا تدريبيًّا واحتضان مسرعة أعمال في حائل

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تفعيل 15 برنامجًا تدريبيًّا واحتضان مسرعة أعمال في حائل
متابعات الخليج 365 - حائل
كشف عصام الذكير، نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” لريادة الأعمال، أن اتفاقية منشآت وغرفة حائل التي وُقّعت على هامش ملتقى بيبان تأتي بهدف توفير مساحات عملٍ مشتركة وتفعيل 15 برنامجًا تدريبيًّا واحتضان مسرعة أعمال في مساحات العمل المشتركة.
وأضاف الذكير أن رخص حاضنات الأعمال ومساحات العمل المشتركة التي أصدرتها منشآت خلال العام الحالي تصل إلى 100 رخصة، بهدف دعم ريادة الأعمال في المملكة وتنمية القدرات واحتضان الشركات الناشئة وتحفيز الإبداع والابتكار”.
وأشار الذكير إلى أن حاضنات الأعمال المرخصة تنوعت ما بين تقنية واجتماعية وطبية ونسائية وغيرها، والتي تتوزع على أكثر من 16 محافظة ومدينة حول المملكة، مبينًا أن الترخيص للحاضنات سيساهم في حصولها على التسهيلات المقدمة من قبل الهيئة وشركائها من الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى تحديد الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بدعم وازدهار قطاع ريادة الأعمال.
الجدير بالذكر أن منشآت حددت تعريف حاضنات الأعمال بأنها كيان يهدف لدعم تأسيس ونمو المشاريع الريادية والناشئة من خلال توفير حزمة من الخدمات والموارد، والتي تشمل توفير مساحات للعمل، وخدمات لتطوير الأعمال وخدمات استشارية وإرشادية وتوجيهية وتدريبية والمشاركة في الفعاليات المختلفة، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على تمويل أو استثمار في المشروع على أن تقدم خلال مدة زمنية محددة.
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