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الأحوال تُجيب على 4 استفسارات هامة بشأن البطاقة الوطنية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت الأحوال المدنية أنه يستغرق إصدار البطاقة الوطنية 14 يومَ عمل كحد أقصى.
وتابعت الأحوال أنه بالنسبة إلى إصدار بطاقة بدل تالف، يتم حجز موعد إلكتروني لإصدار الهوية الوطنية واتباع الإجراءات المطلوبة.
وأوضحت الأحوال المدنية أنه يتم تغيير الصورة في حال تجديد بطاقة الهوية الوطنية، وذلك في حال عدم تطابق الصورة، في حين يتم تجديد البطاقة كل 10 سنوات.
كما لفتت الأحوال المدنية إلى أن النظام لا يسمح أن تكون الصورة الخاصة بالمرأة السعودية في بطاقة الهوية الوطنية دون حجاب.
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