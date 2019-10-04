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دخنت في وجه رضيعتها ورفعتها بوضعية خطيرة فنالت جزاءها

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2019-10-04

دخنت في وجه رضيعتها ورفعتها بوضعية خطيرة فنالت جزاءها

متابعات الخليج 365 - متابعة

بثّت تيريشا سيكستون عبر صفحتها على فيسبوك مقطع فيديو مباشرًا، تظهر فيه وهي تدخن في وجه ابنتها البالغة من العمر شهرًا واحدًا، وترفعها باليد الأخرى بوضعية خطيرة، وما أن انتشر الفيديو حتى وصل إلى الشرطة لتتدخل لتوقيفها بتهمة سوء معاملة الأطفال.

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وبحسب ما نقلت “العربية”، عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإنه “عندما وصلت الشرطة إلى شقة سيكستون في مدينة تشاتانوغا الأمريكية، وجدت زجاجات الخمور الفارغة، كما أن العديد من الجيران أتوا إلى الشقة وأطلعوا الشرطة على مقطع الفيديو أيضًا”.

ووجهت السلطات الأمريكية تهمًا إلى سيكستون، بسوء معاملة الأطفال، وهي ستخضع للمحاكمة يوم الجمعة المقبل.

وبالإضافة إلى سوء المعاملة، فقد تمّ توجيه تهمة سوء معاملة الشرطة أيضًا إلى سيكستون، وجرى اعتقالها واقتيادها إلى مركز الشرطة للتحقيق، في حين أن الطفلة أُودعت لدى جدتها.




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