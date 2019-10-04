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المرور يحذر من 3 ممارسات على الطريق
متابعات الخليج 365 - الرياض
شددت الإدارة العامة للمرور على ضرورة تجنب قائدي المركبات بعض الممارسات التي تتسبب في تعطيل الآخرين أثناء القيادة.
وقال المرور: إنه يجب على قائدي المركبات عدم التوقف أو السير ببطء في الطرق العامة، وذلك لتبادل أطراف الحديث، أو الاستدلال على موقع معين، أو لمشاهدة حادث على الطريق.
وبحسب لائحة الجزاءات والمخالفات المرورية، يوجد غرامة لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد على 150 ريالًا، لمن يسير بمركبته بسرعة أقل بكثير عن السرعة المحددة بالطريق.
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