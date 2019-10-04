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أمطار وأتربة مع ضباب غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت.
وتوقعت الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، وعسير والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يمتد تأثير الحالة إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.
كما توقعت الأرصاد أن تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من شرق وسط المملكة، فيما تتأثر شرق وجنوب غرب وغرب المملكة بتكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
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