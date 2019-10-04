حساب المواطن يُذكر بطريقة حذف الدخل

2019-10-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح حساب متابعات الخليج 365 طريقة حذف الدخل الخاص بالمستفيدين من البرنامج.

وقال حساب متابعات الخليج 365: إنه بالإمكان حذف الدخل عن طريقة أيقونة (تفاصيل الطلب، الإفصاح عن الدخل) ثم الانتقال إلى “الإجراءات” يسار الصفحة، وحذف الدخل ثم الضغط على “حفظ”.

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وفي سياق متصل لفت حساب متابعات الخليج 365 إلى أنه في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ 10 سبتمبر الماضي سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المستفيد باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابه في البرنامج ثم الدخول إلى (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر نوفمبر.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ24 استحقاق شهر نوفمبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.