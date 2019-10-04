إصابة شخص بصورة حرجة في حادث دهس بسكاكا

2019-10-04

متابعات الخليج 365 - الجوف

تعرض شخص لحالة دهس، مساء اليوم الجمعة، على طريق الملك خالد المار بحي العزيزية بمدينة سكاكا.

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وتلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة الجوف بلاغًا من مواطن يفيد بتعرض شخص لحالة دهس، وحالته تستدعي التعامل الإسعافي السريع معها، وبناء عليه تم ترحيل البلاغ للفرقة الإسعافية التي هرعت لإنقاذه وتقديم العناية الطبية له، ومن ثم تم نقله لطوارئ مستشفى الأمير متعب بسكاكا.

وشددت هيئة الهلال الأحمر على ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند عبور الشارع؛ تجنبًا للتعرض لإصابات.