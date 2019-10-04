أمطار غزيرة ورعدية على بعض المناطق السعودية وتحذيرات الأرصاد والدفاع…

حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تضرب مناطق متفرقة من المملكة العربية السعودية، الأمر الذي دفعت هيئة الأرصاد الجوية وهيئة الدفاع المدني السعودي، لإطلاق التحذيرات للمواطنين بضرورة توخي الحذر، ونداء خاص للسائقين بعدم العجلة أثناء القيادة، في حين تم نشر بيان بحالة الطقس خلال الساعات الأخيرة والمقبلة، وسط توقعات بسقوط أمطار غزيرة ورعدية يصاحبها نشاط كبير لحركة الرياح.

أمطار غزيرة ورعدية

هذا وقد أشارت بعض التقارير الصحفية، إلى أن صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى بدء تكاثر السحب الركامية على أجزاء من الطائف ومكة المكرمة، كما شهد منطقة دول الخليج، اليوم الخميس، طقس حار نسبيا وسط أمطار غزيرة على أجزاء متفرقة من المملكة، وسط توقعات من هيئة الأرصاد الجوية وخبراء الطقس بارتفاع فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة خلال الساعات المقبلة مع احتمال تشكل السيول، وهو ما يدفع الجميع للاستعداد لمواجهة موجة السيول.

نشاط للرياح المثيرة للرمال

كما أشارت تقارير خبراء الأرصاد الجويةوحماية البيئة، إلى وجود نشاط للرياح المثيرة للأتربة والأتربةن مع استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة من المملكة مثل (جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة)، كما تزداد حدة الامطار وتصل إلى الرعدية على مناطق أخرى مثل (نجران وحائل والقصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض).

حالة البحر الأحمر وسرعة الرياح

كما أضافت التقارير بأن: